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مصر.. تفاصيل جديدة واعترافات جديدة للفنانة عبير بيبرس في قضية قتل زوجها

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مصر.. تفاصيل جديدة واعترافات جديدة للفنانة عبير بيبرس في قضية قتل زوجها
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كشفت اعترافات الفنانة المصرية المشتبه بها في قتل زوجها، عبير بيبرس أمام نيابة البساتين، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وقال المحامي أحمد البحقيري -حضر التحقيقات- إن "موكلته قالت في التحقيقات إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.

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وأضافت الفنانة في أقوالها بالقضية رقم 5589 لسنة 2020 جنايات البساتين، أنه "يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما (كان مستلف مني فلوس)، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى"، وفق تصريحات محاميها لمصراوي.

وأوضحت أن "المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره"، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قاضي المعارضات أمر بتجديد حبس الممثلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتحريز الزجاج مع مضاهاته آثار الدماء عليه بدماء الضحية.

مصر.. تفاصيل جديدة واعترافات جديدة للفنانة عبير بيبرس في قضية قتل زوجها

المصدر: مصراوي

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