إغلاق "شاطئ الموت" في مصر

قرر المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية في مصر، مصطفى حلمي، غلق شاطئ النخيل بالعجمي، المعروف بـ"شاطئ الموت"، عقب غرق 11 شخصا أمس الجمعة.

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واستدعت النيابة مسؤولي الشاطئ لبيان المتسبب بواقعة الغرق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن 11 جثة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لمعرفة سبب الوفاة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان لها، أن عددا من المواطنين نزلوا البحر فجراليوم السبت، هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية، التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: بوابة الأهرام