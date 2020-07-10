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مصادر ليبية لـ RT: قوة تابعة لـ "الوفاق" تلقي القبض على قيادي بمجلس شورى درنة

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مصادر ليبية لـ RT: قوة تابعة لـ
YouTube / France 24
عناصر قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية
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أفادت مصادر ليبية موثوق بها لـ RT، اليوم الجمعة، أن قوة الردع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية ألقت القبض على القيادي بـ"مجلس شورى ثوار درنة"، أبو قصي الدرناوي.

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وذكرت المصادر أن القيادي غادر درنة منذ سنوات، متوجها إلى العاصمة طرابلس، على إثر العمليات العسكرية التي قام بها "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر.

وقالت المصادر ذاتها إن الدرناوي قيادي بارز بـ "مجلس شورى ثوار درنة"، مضيفة أنه من مواليد العام 1970 ويدعى زياد سويسي، وشارك في أحداث فبراير عام 2011، التي أسفرت عن الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي في ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) قد تعهدت لدول غربية بتفكيك المليشيات والقبض على القيادات الضالعة في عمليات إرهابية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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