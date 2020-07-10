سوريا.. الحكومة تطلب من السياحة تجهيز فندق شهير وتسليمه لوزارة الصحة

كشف معاون وزير السياحة السوري غياث الفراح عن صدور توجيه من رئاسة الحكومة بتجهيز فندق الكارلتون، مؤكدا أن الفندق لم يسلم بعد إلى وزارة الصحة.

ولفت الفراح في تصريح لصحيفة الوطن إلى احتمال أن يخصص الفندق للكوادر الطبية المشتبه بإصابتها أو المصابة بفيروس كورونا، لكن لا يوجد أي شيء رسمي على الإطلاق حول هذا الموضوع.

وأكد معاون الوزير أن الانتهاء من تجهيز الفندق من السياحة متوقع حتى الأحد القادم، علماً أن الفندق يضم 75 غرفة، ويتسع لنحو 150 نزيلاً، مشيراً إلى تجهيزه على صعيد الأسرّة والمياه والمكيفات والكهرباء والمصاعد ، ليكون فندقاً جاهزاً للإقامة، لكن طرق الاستخدام تعود لوزارة الصحة.

المصدر: الوطن