العراق.. العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان مقتضب للقيادة: "تمكنت القطعات الأمنية من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة".

وأضاف: "تم تفكيكه ورفعه بدون حادث".

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى استهداف بصواريخ الكاتيوشا من قبل "مجهولين"، وعلى الأغلب تكون هذه الصواريخ موجهة باتجاه السفارة الأمريكية.

المصدر: RT