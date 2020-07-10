 
مباشر

العراق.. العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد
Reuters
جانب من المنطقة الخضراء وسط بغداد - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oaam

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان مقتضب للقيادة: "تمكنت القطعات الأمنية من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة".

وأضاف: "تم تفكيكه ورفعه بدون حادث".

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى استهداف بصواريخ الكاتيوشا من قبل "مجهولين"، وعلى الأغلب تكون هذه الصواريخ موجهة باتجاه السفارة الأمريكية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا