سوريا.. حفل زفاف ينتهي بمقتل والدة العريس

تناقلت وسائل إعلام محلية سورية أنباء عن مقتل سيدة بطلق ناري في أعقاب شجار نشب خلال حفلة عرس ابنها في إحدى قرى ريف الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وبحسب مصادر فإن السيدة تعرضت لإطلاق رصاص من قبل ابن عم زوجة ابنها، أثناء حفل الزفاف، ما أدى لمصرعها على الفور.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين من أقارب السيدة، نقلوا إلى مشفى مدينة الشدادي من أجل تلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، فإن سبب الهجوم يعود لنية ابن عم العروس الزواج منها، حيث يوجد عرف عشائري في مناطق شرق سوريا، يفضل زواج الفتيات من أبناء عمومتهن، ويترتب عادة على ذلك الأمر العديد من الجرائم.

المصدر: نهر ميديا