"الانتقالي الجنوبي": الشرعية في اليمن ستدفن سياسيا إذا لم تلتزم باتفاق الرياض

اعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الجمعة، أن الشرعية في اليمن، ستدفن سياسيا في حال عدم التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض.

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وقال بن بريك في تغرية عبر "تويتر" إن "مستقبل الشرعية اليمنية مرهون بتنفيذ اتفاق الرياض، ومنه نقل كافة القوات من أبين و شبوة وحضرموت إلى الجبهات ضد الحوثيين وليس العكس".

وأضاف أن "الشرعية سياسيا ستدفن في حال عدم تنفيذ ذلك".

مستقبل الشرعية اليمنية مرهون بتنفيذ اتفاق الرياض، ومنه نقل كافة القوات من أبين و شبوة و حضرموت الى الجبهات ضد الحوثي وليس العكس

فالشرعية سياسيا ستدفن في حال عدم تنفيذ ذلك.

وأي اتفاق بين الانتقالي والشرعية دون تنفيذ هذا الإجراء، سيفشل.

اما التحشيد نحو الجنوب فهو مؤشر سوء النوايا . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) July 10, 2020

وشدد بن بريك على أن "أي اتفاق بين الانتقالي والشرعية دون تنفيذ هذا الإجراء، سيفشل، أما التحشيد نحو الجنوب فهو مؤشر على سوء النوايا.

وكانت "رويترز" أفادت في يونيو الماضي، بأن السعودية اقترحت إطارا جديدا لإنهاء الخلاف المستمر في جنوب اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على مستجدات الوضع تأكيدها أن السعودية قدمت اقتراحا جديدا لتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في نوفبر الماضي بشأن تقاسم السلطة في جنوب اليمن وتعثر تطبيقه.

ويدعو الاقتراح الجديد، حسب الوكالة، إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلغاء المجلس الانتقالي حالة الطوارئ.

المصدر: RT