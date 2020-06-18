اليمن.. الانتقالي الجنوبي ينفي علمه بتعديل "اتفاق الرياض"

أكد مصدر خاص في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني لـRT، أنه "لا علم للانتقالي بتسريبات إعلامية عن تعديل بنود اتفاق الرياض"، نافيا صحتها.

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك على "تويتر": "لم يستلم وفد المجلس الانتقالي أي مبادرة جديدة أو تعديل في بنود اتفاق الرياض".

وأضاف: "المجلس الانتقالي لن يتخلى عن تطلعات شعب الجنوب في اليمن. لا نبحث عن أي حسم عسكري وإراقة دماء في معركة من الممكن أن نتجنبها، ولكن إذا ما استدرجنا للحرب فنحن جاهزون".

وشدد على أن أي مبادرة أو تعديل في الاتفاق يعرض على وفدنا المفاوض ويجري دراستها وإعطاء الرأي بها.

وتهم بن بريك "حزب الإصلاح" بتعطيل بنود "اتفاق الرياض"، بسبب إشعال فتيل الحرب بمحافظة أبين جنوب شرق اليمن، مؤكدا أن "التسريبات الإعلامية حول تعديل بنود الاتفاق، ما هي إلا محاولة جس نبض لردود أفعال قيادة المجلس الانتقالي والوفد المفاوض بالرياض".

ودعا إلى مراقبة وسائل الإعلام والتسريبات التي ينشرها المغرضون، وبيان الحقيقة من مصادرها الرسمية المعتمدة.

المصدر: RT