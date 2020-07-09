شفاء الفنان العراقي إحسان دعدوش وثلاثة رياضيين بعد إصابتهم بكورونا - فيديو

أعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الخميس، شفاء الفنان الكوميدي العراقي، إحسان دعدوش و3 رياضيين آخرين بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي في بيان صحفي: "غادر مستشفى الكرخ العام بعد تعافيهم الفنان إحسان دعدوش والكابتن بسام رؤوف والكابتن عامر زايد والكابتن جاسم الأسود، وهم بأتم الصحة والعافية".

من جهته، أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، قبل أيام إصابة الفنان الكوميدي المعروف إحسان دعدوش بفيروس كورونا، فيما أعلنت الأوساط الرياضية إصابة لاعبي المنتخب العراقي السابقين بسام رؤوف وعامر زيدان ونجم لعبة المحيبس جاسم الأسود.

المصدر: RT