إصابة فنان عراقي كوميدي بفيروس كورونا

أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الاثنين، إصابة الفنان الكوميدي المعروف احسان دعدوش بفيروس كورونا.

وقال جودي في بيان صحفي مقتضب، إن "الفنان احسان دعدوش أصيب اليوم بفيروس كورونا".

وكانت نقابة الفنانين العراقيين، أعلنت يوم الجمعة، وفاة الممثل العراقي القدير مناف طالب، بعد أيام على إصابته بفيروس كورونا.

وأقبل أسابيع أُصيبت الفنانة العراقية فوزية حسن بالفيروس، وما تزال تتلقى العلاج في المستشفى، ويوم أمس أصيب الشاعر الغنائي حازم جابر بالفيروس أيضاً.



المصدر: RT