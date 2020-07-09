أنباء بدخول 3 أرتال تركية تضم نحو 70 آلية محملة بتعزيزات عسكرية إلى شمال إدلب

أفادت وسائل إعلام وناشطون بدخول أرتال عسكرية تركية إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع شمالي إدلب.

وبحسب موقع "تركيا بالعربي"، دخل رتل عسكري تركي جديد، إلى منطقة "خفض التصعيد" في إدلب بشمال غربي سوريا، وذلك في إطار التعزيزات التي ترسلها تركيا بشكل مستمر لدعم نقاطها و قواعدها العسكرية.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا الأربعاء دخل من معبر كفرلوسين (العسكري)، يضم 25 آلية عسكرية ثقيلة، بالإضافة لشاحنات محمَّلة بكتل إسمنتية، فيما دخل رتل تركي مماثل أمس الثلاثاء، إلى محافظة إدلب أيضا، ولفتت المصادر إلى أن الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه و قواعده العسكرية في إدلب، وخاصة في جبل الزاوية.

من جهته أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، إلى دخول 3 أرتال تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت الأرتال بشكل متتال عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، وضمت نحو 70 آلية محملة بمعدات لوجستية وعسكرية وبعضها يحوي مجنزرات ومصفحات، فيما توجهت تلك الآليات نحو نقاط المراقبة التركية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4515 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، بحسب المرصد.

وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير وحتى الآن، إلى أكثر من 7850 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي، بحسب ما ذكره المرصد.

المصدر: وكالات