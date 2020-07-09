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تضارب في إحصائية كورونا في لبنان

أخبار العالم العربي

تضارب في إحصائية كورونا في لبنان
Reuters
مستشفى بيروت الحكومي
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أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 173 إصابة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

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بدورها، نقلت قناة "أل بي سي أي" عن مصادر في وزارة الصحة اللبنانية قولها إن "المعلومات التي تحدثت عن أن عدد المصابين بكورونا اليوم بلغ 173 حالة هي غير دقيقة والوزارة مستمرة في احتساب العدد حتى الساعة".

من جهتها، نشرت وزارة الصحة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر"، نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت، تفيد بوجود 16 إصابة بكورونا.

المصدر: RT

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