تضارب في إحصائية كورونا في لبنان

أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 173 إصابة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

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بدورها، نقلت قناة "أل بي سي أي" عن مصادر في وزارة الصحة اللبنانية قولها إن "المعلومات التي تحدثت عن أن عدد المصابين بكورونا اليوم بلغ 173 حالة هي غير دقيقة والوزارة مستمرة في احتساب العدد حتى الساعة".

من جهتها، نشرت وزارة الصحة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر"، نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت، تفيد بوجود 16 إصابة بكورونا.

نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت



تفيد وزارة الصحة العامة بنتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت و التي أجريت في المطار بتاريخ 7/7/2020, و التي أظهرت وجود 16 حالات إيجابية. pic.twitter.com/MxJ3SKpXXY — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) July 9, 2020

المصدر: RT