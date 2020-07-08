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ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في لبنان

أخبار العالم العربي

ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في لبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
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سجل لبنان اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع إلغاء قيود الإغلاق العام في البلاد.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 22 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1945 حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 36.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 27 إصابة تتلقى العلاج في المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 7 حالات في العناية المركزة وأن أجمالي حالات الشفاء بلغ 1368.


المصدر:RT

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