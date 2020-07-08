ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في لبنان

سجل لبنان اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع إلغاء قيود الإغلاق العام في البلاد.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 22 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1945 حالة.

pic.twitter.com/j8y2yUcIMx — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) July 8, 2020

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 36.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 27 إصابة تتلقى العلاج في المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 7 حالات في العناية المركزة وأن أجمالي حالات الشفاء بلغ 1368.



المصدر:RT