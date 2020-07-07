المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية بمدينة الناظور والضواحي، تتكون من أربعة عناصر أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار بيان عن الداخلية إلى أن "أفراد الخلية تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 عاما، بينهم شقيق أحد عناصر "داعش".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية، قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حيوية وحساسة بالمملكة".

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المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من تفكيك خلية إرهابية اليوم الثلاثاء بمدينة الناظور والضواحي ، تتكون من أربعة عناصر تتراوج أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة ، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش (وزارة الداخلية) pic.twitter.com/edh2FYBAAp — Agence MAP (@MAP_Information) July 7, 2020

وتابع: "الموقوفون كانوا على صلة وثيقة بأفراد خلية إرهابية تم تفكيكها العام الماضي، في إطار تعاون أمني مشترك بين المغرب وإسبانيا".

وشدد البيان على أن المشتبه فيهم أودعوا الحجز تحت حراسة مشددة من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: "المغرب العربي"