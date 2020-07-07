المخابرات السودانية تفكك شبكة تزييف عملة

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان اليوم الثلاثاء أنه تمكن من ضبط شبكة محترفة في تزييف العملة، وبحوزتها مبالغ تفوق 500 ألف جنيه سوداني بالفئات الكبيرة، إضافة إلى عملات أجنبية.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم المخابرات في بيان له أن هذه العملية الأمنية تعتير الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، وأضاف أن "هذه العملية استغرقت 48 ساعة تم خلالها ضبط كل عناصر الشبكة بمن فيهم العقل المدبر".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط ماكينتي طباعة متقدمة ذات تقنية عالية، بجانب أحبار ومشارط وغيرها من الأدوات الفنية التي تستخدم في تزييف العملات".

جهاز المخابرات العامة يتمكن من ضبط شبكة محترفة في تزييف العملة#سونا#السودانpic.twitter.com/34tVZoRMaA — رائد نور 🎵RAED_NOUR (@Raed_Nour2020) July 6, 2020

وحذر البيان من "تفشي الظاهرة بصورة تلقي بظلالها على الاقتصاد السوداني وتؤدي الى تخريبه"، مؤكدا أن جهاز المخابرات العامة يعمل بجد واجتهاد من أجل محاربة "كل من يعبث بالاقتصاد السوداني".

ودعا المواطنين الى "توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العملة وفحصها والتبليغ الفوري عن أي عملة مزيفة".

المصدر: وكالة الأنباء السودانية