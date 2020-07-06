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سعيد يمنح 34 فلسطينيا الجنسية التونسية

أخبار العالم العربي

سعيد يمنح 34 فلسطينيا الجنسية التونسية
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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وقع الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بمنح 135 شخصا بينهم 34 فلسطينيا، الجنسية التونسية.

وأوضح مصدر بالرئاسة التونسية أن منح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا، "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نصرة القضية الفلسطينية ولا يمس من ملف حق العودة للفلسطنيين".

وذكر أن بقية الأشخاص الممنوح لهم الجنسية التونسية هم من بلدان عربية وإفريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بإزدواجية الجنسية.

المصدر: الإذاعة الوطنية التونسية

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