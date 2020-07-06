السيسي ناعيا العصار: فقدنا رجل دولة من طراز فريد

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية في القاهرة بعد ظهر اليوم.

ونشر السيسي مدونة على صفحته على "فيسبوك"، قال فيها: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية اليوم".

وأضاف: "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وتابع: "اللهم ارحم الفقيد العزيز.. ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي العصار بعد صراع مع المرض، وبعد أيام من منحه رتبة فريق.

المصدر: "وكالات مصرية"