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وزارة الري المصرية تعلن عن خلافات جوهرية في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

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وزارة الري المصرية تعلن عن خلافات جوهرية في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا
Reuters
نهر النيل
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أعلنت وزارة الري المصرية أن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، وتخيم عليها خلافات جوهرية.

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وأضافت الوزارة اليوم الاثنين، أن الوزراء استهلوا الاجتماع اليوم، بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، والتي قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني.

وتابعت: "ثم تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها، إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين".

وأوضحت أنه تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غدا الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة على مستوى المراقبين.

المصدر: مصراوي

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