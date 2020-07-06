مصر تصدر قرارا بفتح مسجد الإمام الحسين بشكل جزئي

قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا الأربعاء، بعد أزمة الفيديو المنتشر حول تقبيل مقام الحسين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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وأكد وزير الأوقاف أنه تم عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام، وقيام مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد كاملا.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت غلق مسجد الإمام الحسين حتى إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق، بسبب كسر المصلين الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، حيث انتشر مقطع فيديو بثه بشكل مباشر أحد المصلين على "فيسبوك" لتدافع المواطنين للخروج من مسجد الإمام الحسين، بجانب وقوفهم بالقرب من جدار المقام الشريف، يمسحون الجدار بأيديهم ويقبلونه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية