تراجع إصابات كورونا في لبنان والأردن

يشهد لبنان والأردن، تراجعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد المصابين بالعالم 11 مليونا و600 ألف، وعدد الوفيات الـ500 ألف.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1885.

وذكرت الوزارة أن هناك 24 حالة تخضع للعلاج في المستشفيات، منها 7 في العناية المركزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1311.

pic.twitter.com/tQCn8WddYq — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) July 6, 2020

من جهته، سجل الأدرن اليوم 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1167 حالة فيما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 15 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية أنه سيتم غدا إطلاق تطبيق "صحتك" الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية، في حين بلغ عدد مستخدمي تطبيق "أمان" في المملكة أكثر من 700 ألف مستخدم.

المصدر: وكالات