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الأردن.. أول تداعيات جائحة كورونا على الشركات والصناعات

مال وأعمال

الأردن.. أول تداعيات جائحة كورونا على الشركات والصناعات
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير عن أسفه للجوء شركة مصانع الأسمنت الأردنية "لافارج" لقانون الإعسار تجنبا للتصفية، مؤكدا أنها تملك خبرة وسمعة كبيرة في السوق المحلية.

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وأعلنت "لافارج" أمس الأحد في بيان صحفي، عن تقدمها لقانون الإعسار تجنبا للتصفية بسبب الظروف المالية الصعبة، التي تواجهها الشركة.

وأكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن ما يحدث في الشركة يعتبر أول تداعيات جائحة فيروس كورونا على الشركات والصناعات الأردنية، موضحا أن هذا يتطلب تدخلا رسميا لتوفير دعم خاص للمؤسسات الصناعية.

وأضاف "أن لجوء الشركة إلى قانون الإعسار تجنبا للتصفية هو آخر الخطوات التي من الممكن أن تنفذها الشركة في ظل التحديات المالية التي تواجهها".

وأوضح أن خيار الإعسار، يعتبر خطوة جيدة لإعادة تمركز الشركة ومراجعة خططها نحو انطلاقة جديدة.

المصدر: "عمون"

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