تداول صورة لسلاح جديد للجيش المصري قادم من دولة أوروبية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر المهتمة بالشؤون العسكرية صورة لمروحية ليوناردو AW-149 الإيطالية التي تعاقدت عليها مصر ضمن مجموعة من الأسلحة الأخرى.

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وقالت المواقع إن الصورة للمروحية بالتمويه المصري أثناء الاختبارات، حيث أنه من المقرر أن يحصل الجيش المصري على 32 مروحية (24 مروحية AW-149 و8 مروحيات AW-189).

ويشمل العقد بين مصر وإيطاليا وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية 4 فرقاطات طراز فريم سيتم بناؤها خصيصا لمصر، و20 سفينة مهام متعددة ساحلية ونقل التقنية للبناء محليا بالترسانة البحرية المصرية.

ووفقا للعقد سيتم إمداد الجيش المصري بـ24 مقاتلة يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بالإضافة إلى مروحيات إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري.

المصدر: RT