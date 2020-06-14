لأول مرة.. فيديو يكشف عن مواصفات سلاح الجيش المصري الجديد الذي سبب جدلا واسعا (فيديو + صورة)

نشر فيديو يوضح مواصفات الفرقاطة الإيطالية فريم بيرجاميني، التي تسعى مصر الحصول عليها من إيطاليا والتي سببت جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة.

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ووافقت حكومة إيطاليا على صفقة بيع سفينتين حربيتين من هذا النوع إلى مصر، رغم التوتر القائم بين البلدين على خلفية مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016.

ولكن الأهم في هذه الصفقة هو مواصفات هذه الفرقاطة الفريدة، والتي ستعطي البحرية المصرية دفعة كبيرة من ناحية القوة والتطور التكنولوجي الكبير.

وتعد الفريم في الأصل مشروع فرنسي-إيطالي مشترك بين شركتي Naval Group وFincantieri لبناء فرقاطة ثقيلة متعددة المهام ولهذا سميت بـ" FREMM " اختصارا لعبارة "الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام".

وتعاقدت مصر على 2 من هذه الفرقاطات، وتخطط للتعاقد على 4 أخريات لاحقا غير معروفة المواصفات، ولكن من المعروف أن مواصفات الفرقاطة التي ستحصل عليها مصر هي امتلاكها رادار مسح جوي وتحكم وتوجيه نيراني ثقيل بعيد المدى طراز "كرونوس جراند نافال"، يتميز بكونه ذو مصفومة إزاحة الطور النشط ومداه البالغ 300 كم وقدرته على تتبع 300 هدف في آن واحد مع قدرة توجيه صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى Aster-30 ويستطيع القيام بالتتبع المتعددة لصالح 16 صاروخ Aster ضد الهجوم الصاروخي الكثيف، وهو أقوى رادار تملكه الفريم.

وتمتلك الفرقاطة منظومة إدارة المعارك المتطورة جدا "أثينا"، التي تدمج كافة المهام المطلوبة للمسح والرصد، ادارة الصورة التكتيكية للمعركة، دعم الملاحة، تقييم الخطر ومهام الأسلحة، إدارة أنظمة التسليح، تخطيط المهام، وصلات البيانات التكتيكية المتعددة والتدريب.

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وتتميز الفرقاطة بالقدرة الفائقة على الدفاع الجوي متمثلة في 16 خلية إطلاق عمودي Vertical Launch System VLS، كما تحتوي على قدرة معززة في القتال ضد سفن السطح تتمثل في المدفع الرئيسي الأمامي OTO 127/64 عيار 127 مم بمعدل 32 قذيفة / د، ويصل مداه النيراني إلى +30 كم، ويمكن زيادة المدى باستخدام قذائف "البركان" بإصداراتها الغير موجهة التي يصل مداها إلى 60 كم والموجهة التي يصل مداها إلى 80 كم و+100 كم.

وبالطبع يتمثل تسليح مهام سطح-سطح الرئيسي في 8 صواريخ سطح-سطح طراز "أوتومات" الجوالة المضادة للسفن وقدرة لضرب الأهداف البرية القريبة من الساحل، ويصل مداها إلى 200 كم، وتمتلك نظام الملاحة بالقصور الذاتي والقمر الصناعي + الرادار النشط، إلى جانب وصلة البيانات لتعديل وضبط المسار.

المصدر: RT