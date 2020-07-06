السيسي يستقبل رئيس إريتريا في قصر الاتحادية اليوم

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في قصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يحل ضيفا على مصر بزيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضى، إنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين، لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصا في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فضلا عن بحث مواضيع التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإريتريا.

المصدر: RT