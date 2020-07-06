الدفاع التركية تعلق على قصف قاعدة "الوطية" في ليبيا

اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن قصف قاعدة "الوطية" الجوية شمال غربي ليبيا يظهر رغبة الجنرال خليفة حفتر وداعميه الأجانب في مواصلة الفوضى في البلاد.

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وتعليقا على قصف القاعدة في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، قال المسؤول إنه "يظهر بشكل جلي الإرادة عند حفتر وداعميه من القوى الخارجية، بالحفاظ على حالة عدم الاستقرار في ليبيا"، وإن "مواصلة هذه الاعتداءات ودعم الانقلابي حفتر بشكل علني، سيغذي حالة الفوضى والاشتباكات".

وأشار المسؤول التركي إلى أن الاعتداء على "الوطية" التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبية، تسبب بتعطل بعض الأنظمة فيها.

وكانت وكالة "الأناضول" قد أكدت في وقت سابق نقلا عن مصدر عسكري، أن قاعدة "الوطية" تعرضت لقصف طيران "مجهول الهوية"، وذلك لأول مرة منذ أن أحكمت قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها في 18 مايو الماضي.

المصدر: "الأناضول"