"الأناضول" تؤكد تعرض قاعدة الوطية في ليبيا لقصف جوي

أكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، صحة التقارير عن تعرض قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن "مصدر في الجيش فضل عدم نشر اسمه" قوله إن القاعدة "تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية"، وذلك "بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وأشار المصدر إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية جراء القصف، وأن الغارات استهدفت "بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخرا لتعزيز القاعدة ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

ولفت المصدر إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تتعرض فيها القاعدة للقصف منذ إحكام قوات حكومة الوفاق الليبية السيطرة عليها في 18 مايو الماضي.

ويأتي هذا على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأن "الجيش الوطني الليبي" قصف القاعدة ودمر أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا هناك.

المصدر: الأناضول