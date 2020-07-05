عباس يعلن حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر بسبب كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإعلان الطوارئ لـ30 يوما ابتداء من يوم الأحد 5 يوليو، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

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ويأتي ذلك على خلفية تسجيل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في فلسطين، حيث بلغ عدد الوفيات 12 حالة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 240%.

المصدر: وفا