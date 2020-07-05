عباس يعلن حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر بسبب كورونا
Reuters Mohamad Torokman
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإعلان الطوارئ لـ30 يوما ابتداء من يوم الأحد 5 يوليو، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.
وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".
ويأتي ذلك على خلفية تسجيل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في فلسطين، حيث بلغ عدد الوفيات 12 حالة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 240%.
المصدر: وفا