السيسي يطلع على خطط الجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا

اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.

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كما تابع السيسي جهود الجيش المصري لتأمين الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية لمصر، وذلك خلال اجتماع مع مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية.

ووفقا لبيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، "تابع السيسي أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري طيبة 1".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن يوم 20 يونيو الماضي على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

المصدر: RT