وزير الإعلام المصري يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، شفاءه التام من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكتب هيكل في بيان اليوم: "الحمد لله أن منّ الله علي وعلى أسرتي بالشفاء.. واليوم هو هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي".

وأعلنت وزارة الإعلام المصرية، يوم 18 من الشهر الماضي، إصابة وزير الإعلام بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "نظرا لمخالطة وزير الدولة للإعلام أحد المصابين بفيروس كورونا، فقد وضع الوزير في العزل المنزلي لعدة أيام".

المصدر: وسائل إعلام مصرية