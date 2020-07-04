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قبائل ليبية: زيارة آكار دليل على احتلال تركيا لغرب ليبيا

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قبائل ليبية: زيارة آكار دليل على احتلال تركيا لغرب ليبيا
AFP Turkish Defence Ministery Press Service / TURKISH DEFENCE MINISTRY /
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار
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قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الليبية المبروك بوعميد، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار للمنطقة الغربية و"تسيّده للمشهد" يؤكد أن تركيا تحتل المنطقة الغربية من ليبيا.

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ونقل موقع "بوابة إفريقيا" عن بوعميد قوله إن الزيارة تعكس "احتلالا كاملا" للعاصمة طرابلس، وتثبت أنه "لا وجود للمجلس الرئاسي ورئاسة الأركان التابعة له"، لافتا إلى أن ذلك يظهر من خلال تسيد وزير الدفاع التركي والضباط الأتراك للمشهد عندما جرى إطلاعهم على الخرائط في ليبيا والقواعد العسكرية بها، ما يؤكد أن تركيا تحتل المنطقة الغربية احتلالا فعليا.

وكان آكار الذي يزور ليبيا تفقد سفينة "TCG Giresun" الحربية قبالة السواحل الليبية والتقى جنود بلاده هناك، حيث خاطبهم قائلا: "نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف".

المصدر: RT + "بوابة إفريقيا الإخبارية"

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