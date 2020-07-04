وزير الدفاع التركي يزور سفينة "TCG Giresun" الحربية ويلتقي جنود بلاده في ليبيا

قام وزير الدفاع التركي الذي يزور ليبيا بتفقد سفينة "TCG Giresun" الحربية قبالة السواحل الليبية والتقى جنود بلاده في ليبيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مخاطبا الجنود: نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف.

وكان آكار، وصل الجمعة، يرافقه رئيس الأركان التركي إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقد التقى الجمعة في ليبيا جنودا من الليبيين والأتراك في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني.

المصدر: RT