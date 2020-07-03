أكار من طرابلس: سنفعل كل ما يلزم من أجل أشقائنا الليبيين بموجب تعليمات الرئيس أردوغان

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الموجود في طرابلس الليبية إن بلاده "ستفعل كل ما يلزم من أجل أشقائنا الليبيين بموجب تعليمات الرئيس أردوغان".

وقد التقى أكار في ليبيا جنودا من الليبيين والأتراك في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني.

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، يرافقه رئيس الأركان التركي إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "وزير الدفاع التركي في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق".