الإمارات.. مستشفى الفجيرة يعلن خلوه من كورونا بعد شفاء آخر مصاب - فيديو

أكد مدير مستشفى الفجيرة بالإمارات أحمد الخديم اليوم السبت، مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستشفى عقب شفائه من المرض.

وكتب الخديم على "تويتر": "قمنا بتوديع آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد من المستشفى الميداني بعد شفائه بصورة نهائية من الفيروس".

مدير مستشفى الفجيرة ،أحمد الخديم لـ "الإمارات اليوم": قمنا بتوديع آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد من المستشفى الميداني بعد شفائة بصفة نهائية من الفيروس.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/39VEEHOQYb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 4, 2020

وسجلت الإمارات 50857 إصابة بعد إعلانها اليوم السبت عن رصد 716 حالة جديدة بالفيروس، و3 وفيات ليبلغ مجموع الوفيات 321 حالة.

وأشارت إلى تماثل 704 حالات للشفاء ليصبح مجموع الحالات المتعافية 39857 حالة.

المصدر: "وكالات إماراتية"