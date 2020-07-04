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الإمارات.. مستشفى الفجيرة يعلن خلوه من كورونا بعد شفاء آخر مصاب - فيديو

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الإمارات.. مستشفى الفجيرة يعلن خلوه من كورونا بعد شفاء آخر مصاب - فيديو
Reuters Ahmed Jadallah
علم الإمارات - أرشيف
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أكد مدير مستشفى الفجيرة بالإمارات أحمد الخديم اليوم السبت، مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستشفى عقب شفائه من المرض.

وكتب الخديم على "تويتر": "قمنا بتوديع آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد من المستشفى الميداني بعد شفائه بصورة نهائية من الفيروس".

وسجلت الإمارات 50857 إصابة بعد إعلانها اليوم السبت عن رصد 716 حالة جديدة بالفيروس، و3 وفيات ليبلغ مجموع الوفيات 321 حالة.

وأشارت إلى تماثل 704 حالات للشفاء ليصبح مجموع الحالات المتعافية 39857 حالة.

المصدر: "وكالات إماراتية"

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