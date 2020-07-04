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طبيبان أردنيان يتفوقان عالميا في امتحان بالولايات المتحدة (صور)

أخبار العالم العربي

طبيبان أردنيان يتفوقان عالميا في امتحان بالولايات المتحدة (صور)
AFP
صورة تعبيرية
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أعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنيين أن الدكتور راكان راضي حصل على أعلى علامة في العالم في امتحان مزاولة الطب بالولايات المتحدة.

وقال عضو مجلس النقابة مظفر الجلامدة إن الدكتور راضي وهو خريج الجامعة الأردنية، حصل على علامة 277، مخترقا الرسم البياني للدرجات.

وأضاف الجلامدة أن راضي حقق أعلى علامة في العالم في الامتحان الذي يتنافس فيه أطباء من كافة أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل الولايات المتحدة، محققا بذلك رقما أردنيا مميزا.

كما حصل زميله الدكتور محمد أبو عليا على علامة 273، وهو الثالث على العالم.

وكان أبو عليا الأول على دفعته في الجامعة الأردنية سنة 2019، وتخرج بعلامة كاملة 4/4.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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