العراق.. حريق في منطقة مطار المثنى ببغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، أن حريقا ضخما اندلع في منطقة مطار المثنى وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "حريقا اندلع في حشائش متيبسة داخل منطقة المطار، خلف العمارات السكنية الحديثة مقابل متنزه الزوراء وسط بغداد".

وأضاف: "تم توجيه 12 فرقة إطفاء للسيطرة على النيران، وإبعاد خطرها عن الأبنية القريبة".

والمثنى، هو أول مطار رسمي أنشئ في بغداد، حيث هبطت فيه أولى الطائرات عام 1932، وكان يسمى بـ"مطار الوشاش"، نسبة إلى المنطقة السكنية القريبة منه، ويقع وسط العاصمة بغداد

قلت أهمية هذا المطار في نهاية السبعينات من القرن الماضي، بعد بناء مطار بغداد الدولي بين عامي 1979 و1982، حيث تحول لاحقا إلى مطار وقاعدة عسكرية.

المصدر: "وكالات عراقية + ويكيبيديا"