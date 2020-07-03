حزب المؤتمر السوداني عن عملية السلام: "التشريعي" القضية الأخيرة التي تنتظر حلها

أصدر المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني بيانا، استعرض فيه آخر تطورات عملية السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وأشار البيان إلى أن وصول وفد أطراف التفاوض في جوبا إلى الخرطوم برفقة فريق وساطة دولة جنوب السودان جاء "كحدث مفصلي وضع عملية السلام في طريق الوصول لحل نهائي".

وتابع البيان أن الوفد انخرط في نقاشات عميقة مع أطراف السلطة الانتقالية، حاملا في معيته الموقف من ستة قضايا مفصلية، "استطاعت أطراف التفاوض إيجاد حلول مقبولة لخمس منها وتبقت قضية المجلس التشريعي كقضية أخيرة"، وإذا ما تم الاتفاق حولها يمكن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين حكومة السودان وأطراف التفاوض في جوبا عاجلا.

وأوضح البيان أن أطراف التفاوض طرحوا في جوبا "موقفا يقوم على حصولها على نسبة 35%؜ من مقاعد البرلمان".

وتابع البيان: "إننا في حزب المؤتمر السوداني ندعو أطراف التفاوض في الحكومة وقوى الحرية والتغيير وطرفي الجبهة الثورية لاتخاذ موقف شجاع يقوم على حل وسط بين الموقفين مع تحصين الاتفاق بأن يكون تعديله رهينا بموافقة كافة الأطراف لا برأي فئة غالبة".

كما دعا الحزب إلى أن "يشمل الاتفاق معايير صارمة لتشكيل البرلمان تقوم على التمثيل المتوازن لأقاليم البلاد بجميع فئاتها والتمثيل العادل للنساء والشباب".

وحث الحزب حكومة السودان الانتقالية على "إيجاد مبادرات تفك عقدة التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - قيادة الحلو، وحركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد، لضمان الوصول لسلام شامل في وقت متزامن ما استطعنا ذلك".

وأضاف أن "تحقيق السلام هو غاية وأولوية لا تسبقها أولوية وهنالك فرصة تاريخية لنتجاوز كبوات الماضي واخفاقاته ونضع بلادنا على منصة تأسيس جديد تسع فيه الجميع قولا وفعلا. فلتتخذ جميع الأطراف قرارات شجاعة الآن حتى يحقق شعبنا ما ثار من أجله كاملا غير منقوص".

المصدر: RT