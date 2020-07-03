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الكويت.. إصابة 30 عسكريا أمريكيا بكورونا في قاعدة أحمد الجابر

أخبار العالم العربي

الكويت.. إصابة 30 عسكريا أمريكيا بكورونا في قاعدة أحمد الجابر
Reuters
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أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون ويليام أوربان، أن نحو 30 من عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال أوربان: "توسعت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من عدد الإصابات".

ولفت إلى التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة، وتغيير مواعيد الطعام، بما يحول دون اختلاط العسكريين بأعداد كبيرة في المطاعم. 

المصدر: emaratalyoum

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