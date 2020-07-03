إصابات كورونا اليومية في الجزائر تتجاوز الـ400 لأول مرة

أعلنت السطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 15070.

كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 937 حالة.

وتماثل 490 للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10832 شخصا.

المصدر: RT