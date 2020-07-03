 
مباشر

الجزائر تستقبل رفات 24 من قادة المقاومة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8ei

وصل إلى الجزائر اليوم الجمعة رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في القرن الـ19، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من فرنسا.

وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون على مراسم استقبال الرفات بمطار هواري بومدين الدولي.

وحضر مراسم الاستقبال رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، وقائد الحرس الجمهوري الفريق الأول بن علي بن علي، ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد، ووزراء الحكومة، بالإضافة إلى بعض المحاربين القدامى.

وتعرض مقاتلو المقاومة الجزائرية للقتل وقطعت رؤوسهم عام 1849، خلال موقعة زعاتشة الشهيرة بالقرب من مدينة بسكرة.

وطالب الجزائريون منذ سنوات بإعادة جماجم ورفات المقاومين إلى الوطن ودفنهم بطريقة تليق بتضحياتهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا