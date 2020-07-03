الجزائر تستقبل رفات 24 من قادة المقاومة

وصل إلى الجزائر اليوم الجمعة رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في القرن الـ19، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من فرنسا.

وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون على مراسم استقبال الرفات بمطار هواري بومدين الدولي.

وحضر مراسم الاستقبال رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، وقائد الحرس الجمهوري الفريق الأول بن علي بن علي، ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد، ووزراء الحكومة، بالإضافة إلى بعض المحاربين القدامى.

وتعرض مقاتلو المقاومة الجزائرية للقتل وقطعت رؤوسهم عام 1849، خلال موقعة زعاتشة الشهيرة بالقرب من مدينة بسكرة.

وطالب الجزائريون منذ سنوات بإعادة جماجم ورفات المقاومين إلى الوطن ودفنهم بطريقة تليق بتضحياتهم.

المصدر: RT