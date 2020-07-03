الأوقاف المصرية تؤكد غلق مساجد البلاد اليوم الجمعة باستثناء مسجد واحد

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن الصلاة لن تقام اليوم إلا من مسجد السلطان حسن بالضوابط الإجرائية التي اعتمدت في الأسابيع الماضية، وأنه سيتم غلق بقية مساجد الجمهورية وقت صلاة الجمعة.

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وقالت الوزارة إنها وجهت إدارة مسجد السلطان حسن بإجراء أعمال التعقيم والتأكيد على رسم المسافات المتباعدة بين المصلين، وقررت تعديل موضوع خطبة الجمعة لتكون عن "مفهوم الوفاء للوطن"، بدلا من موضوع "الأدب مع الله ورسوله".

وأكدت وزارة الأوقاف، "أن بقية مساجد الجمهورية سيتم غلقها وقت صلاة الجمعة والاكتفاء برفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل، فيما سيتم نقل صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن عبر التليفزيون المصري فقط، ولن يتم السماح لأي وسيلة إعلامية التواجد داخل المسجد".

وحول موضوع خطبة الجمعة "مفهوم الوفاء للوطن"، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، "أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله".

وقالت الوزارة، "إنه في الوقت الذي تحرص فيه على عمارة بيوت الله فإنها تحرص أيضا على صحة المواطنين جميعا من منطلق الحفاظ على النفس البشرية"، مضيفة: "وعلى الرغم من إشادتنا بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، وفِي إطار سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، فإننا نؤكد أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، وقد أكدنا أن طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأي طريق علي المخالفة".

المصدر:"اليوم السابع"