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ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
الطواقم الطبية في ليبيا - أرشيف
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سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الخميس 17 إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد ليصبح 891 حالة.

وأعلن المركز عن تسجيل حالة شفاء واحدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 224.

وأعلن عن وفاة واحدة في منطقة الجفرة، لتصبح أعداد الوفيات منذ بداية الجائحة 26 حالة.

ودعا المركز إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ناصر حاتم – الشأن الليبي

المصدر: RT

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