ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o894
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الخميس 17 إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد ليصبح 891 حالة.
وأعلن المركز عن تسجيل حالة شفاء واحدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 224.
وأعلن عن وفاة واحدة في منطقة الجفرة، لتصبح أعداد الوفيات منذ بداية الجائحة 26 حالة.
ودعا المركز إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ناصر حاتم – الشأن الليبي
المصدر: RT