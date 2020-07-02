تبون يرقّي ضباطا في الجيش ويستحدث رتبة "فريق أول"

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس على حفل لتقليد الرتب وتقليد الأوسمة لضباط الجيش، بمناسبة الذكرى الـ58 للاستقلال.

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ورفّع تبون الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري لرتبة فريق أول، وهي رتبة جديدة تمنح لأول مرة في تاريخ الجيش الجزائري.

كما أشرف على منح رئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة رتبة فريق، بالإضافة إلى تقليد رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء، ورتبة عميد إلى مجموعة من العقداء، فضلا عن إسداء أوسمة إلى عدد من الكوادر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية