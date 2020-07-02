مقتل ضابطي استخبارات في الحشد الشعبي شمالي العراق

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق اليوم الخميس، مقتل ضابطي استخبارات في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم على طريق دورية تقل ضابط استخبارات اللواء 35 محمد طعمة الشحماني، وضابط استخبارات الفوج الأول في اللواء ذاته حسنين فاضل المياحي في جزيرة الصينية، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وأضافت، أن "الشهيدين كانا يؤديان واجب استطلاع دوري لتعقب خلايا داعش في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

المصدر: RT