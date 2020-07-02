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الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة ويجبره على العودة - صورة

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الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة ويجبره على العودة - صورة
sana.sy
الجيش السوري يجبر رتلا أمريكيا على العودة في ريف الحسكة
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اعترض عناصر من الجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأجبروه على الرجوع من حيث جاء.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "عناصر الجيش المتمركزين عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، اعترضوا رتل آليات أمريكي مؤلفا من عدة مدرعات، وأجبروه على التراجع والعودة باتجاه قواعده في المنطقة".

الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة ويجبره على العودة - صورة
sana.sy
الجيش السوري يجبر رتلا أمريكيا على العودة لقواعده في ريف الحسكة

وتصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة في أوقات مختلفة، للعديد من الأرتال العسكرية الأمريكية أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة.

المصدر: "سانا"

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