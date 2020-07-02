هاشتاغ عطر "محمد بن سلمان" يشعل تويتر!
تصدر هاشتاغ #عطر محمد بن سلمان، "تويتر" وأثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة المغردين علبة عطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد.
وتناقل رواد وسائل التواصل صورة للعطر مع تكنهات كثيرة باسمه ومعلومات تفصيلية عن العطر بحكم استخدام الأمير محمد بن سلمان له.
وخلال ساعات تم تداول اسم العطر بشكل كبير، والبحث عنه في المتاجر الإلكترونية، حتى نفدت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات، بحسب النشطاء.
#عطر_ولي_العهد#MBS#عطر_محمد_بن_سلمان تم الشراء ✅ Got that royalty fragrance before running out pic.twitter.com/fPxe9ktOUm— L.ALQHTANI 🇸🇦🇬🇧 (@alqhtani_l) July 2, 2020
#عطر_ولي_العهد#MBS#عطر_محمد_بن_سلمان تم الشراء ✅ Got that royalty fragrance before running out pic.twitter.com/fPxe9ktOUm— L.ALQHTANI 🇸🇦🇬🇧 (@alqhtani_l) July 2, 2020
سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لايناسب الكثيرين 💐 #رابطة_عشاق_العطورpic.twitter.com/BNORsE2Zx7— وقت العطر🌺 (@FragranceTime) June 30, 2020
لأهل العطور العطر الموجود على مكتب الأمير محمد بن سلمان اليوم في جلسة مجلس الوزراء— عبدالله بن ربيعان (@AboGhadah) June 30, 2020
للي بيطلبه موجود في موقع ebay😍😍💚#محمد_بن_سلمان#مجلس_الوزراءhttps://t.co/5ONVBhhNm6… pic.twitter.com/BCpCxp3MzU
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي