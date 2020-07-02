 
مباشر
عاجل
نشر أول صورة من الحادث الذي تعرض له مجمع نطنز النووي الإيراني

هاشتاغ عطر "محمد بن سلمان" يشعل تويتر!

أخبار العالم العربي

هاشتاغ عطر
AFP
مول تجاري في السعودية- صورة تعبيرية أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o839

تصدر هاشتاغ #عطر محمد بن سلمان، "تويتر" وأثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة المغردين علبة عطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد.

وتناقل رواد وسائل التواصل صورة للعطر مع تكنهات كثيرة باسمه ومعلومات تفصيلية عن العطر بحكم استخدام الأمير محمد بن سلمان له.

وخلال ساعات تم تداول اسم العطر بشكل كبير، والبحث عنه في المتاجر الإلكترونية، حتى نفدت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات، بحسب النشطاء.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا