ليبيا.. وزير خارجية اليونان يزور طبرق للقاء صالح

أفادت مصادر يونانية رسمية بأن وزير خارجية البلاد، نيكوس دندياس، يزور اليوم الأربعاء مدينة طبرق بشرق ليبيا، بغية إجراء محادثات مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

ونقلت وكالة "أثينا-مقدونيا" (ANA-MPA) الرسمية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن الزيارة تأتي "ضمن إطار جهود أثينا المستمرة الرامية إلى الإسهام بشكل نشط في وقف القتال وإيجاد حل سلمي في ليبيا بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر البرلين، بعيدا عن تدخلات خارجية تقوض أمن واستقرار المنطقة وتتجاهل مصالح الشعب الليبي".

ولم يصدر مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له بعد أي بيان بشأن الزيارة.

وتعد اليونان من أكبر الخصوم الإقليميين لتركيا التي تقدم دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.

وفي أبريل العام الماضي أطلق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر عملية عسكرية بهدف انتزاع العاصمة طرابلس من قبضة حكومة الوفاق، لكن الهجوم تعثر والعملية لم تحقق هدفها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكنت قوات حكومة الوفاق من إحراز نجاحات ميدانية ملموسة واستعادت السيطرة على معظم جنوب غربي البلاد، بما في ذلك مدينة ترهونة الاستراتيجية، ويدور القتال حاليا من أجل السيطرة على مدينة سرت.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع صالح وحفتر، في وقت سابق من العام الجاري، مبادرة جديدة تهدف إلى وقف القتال في ليبيا وإطلاق مرحلة انتقالية هناك مع ضمان انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، ورفضت حكومة الوفاق وتركيا هذا الاقتراح.

المصدر: ANA-MPA