القنصل العام للصين بالإسكندرية: مصر من أوائل المستفيدين من لقاح كورونا بعد تطويره

أكدت القنصل العام الصيني بالإسكندرية، جياو لي ينغ، التزام بلدها بالتعاون مع مصر ومختلف الدول الإفريقية لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الدبلوماسية، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إن العمل جار على تعزيز الدعم المتبادل وإقامة مجتمع الصحة المشتركة للصين والدول الإفريقية، مضيفة أن بلادها ستواصل تقديم كل ما في وسعها من الدعم للاستجابة الإفريقية ضد الوباء.

وأضافت قنصل الصين في بيان صحفي: "قبل أيام، عُقدت قمة الصين - إفريقيا الاستثنائية بشأن التضامن في مواجهة (مرض) كوفيد-19 عبر الإنترنت، بحضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وغيرهما من قادة الدول الإفريقية والمنظمات الدولية لمناقشة خطط التعاون ضد الوباء، وتعزيز علاقات الأخوة بين الصين وإفريقيا، وتتمتع هذه القمة بأهمية بعيدة المدى وتبعث الرسائل الهامة".

وبحسب القنصل العام، فإن الجانب الصيني يتعهد بأن تكون مصر وسائر البلدان الإفريقية من الأوائل الدول التي تستفيد من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد إكمال تطويره واستعماله في الصين.

وأشارت إلى التزام الصين بتقديم المساعدات المادية للدول الإفريقية وإرسال الخبراء الطبيين إليها ومساعدتها في شراء المواد الطبية في الصين، مبينة أن بلادها ستبدأ تشييد مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون العام الجاري قبل الموعد المحدد.

وأكدت حرص بلادها للعمل مع الجانب الإفريقي على تنفيذ "مبادرة الرعاية الصحية" المطروحة في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي والإسراع ببناء مستشفى الصداقة الصينية الإفريقية، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والإفريقية المتوأمة، والعمل سويا على إقامة "مجتمع صيني إفريقي تتوافر فيه الصحة للجميع".

ناصر حاتم

المصدر: RT