مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي بتفجير شمالي العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من عناصرها بتفجير في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن "دورية تابعة للواء 51 في الحشد الشعبي تعرضت إلى تفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة حديثا في منطقة السكرية غربي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "التفجير أسفر عن استشهاد أربعة مقاتلين من اللواء 51 بالحشد الشعبي وفوج شيخ شعلان، فضلا عن إصابة الشيخ شعلان العويد، مسؤول قوة شيخ شعلان الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت الهيئة إلى أن "قوة من اللواء 51 بالحشد الشعبي خرجت على أثر ذلك للبحث عن الإرهابيين المنفذين للجريمة الغادرة".

المصدر: RT