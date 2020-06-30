السودان.. مقتل مواطن في أم درمان بطلق ناري (صورة)

قال مراسل RT في السودان، يوم الثلاثاء، إن مواطنا لقي مصرعه بطلق ناري في مدينة أم درمان التي شهدت موكب احتجاج ضخم.

وبحسب مصادر طبية، لم يعرف بعد اسم المواطن، مشيرة إلى أنه تم تحويله إلى المشرحة.

وتظاهر عشرات الآلاف يوم الثلاثاء في مدن سودانية برغم إجراءات العزل العام الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا، مطالبين بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.

وتجمع المحتجون ولوحوا بالأعلام السودانية في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بعدما أغلقت الحكومة الطرق والجسور المؤدية إلى وسط المدينة.

ووقعت احتجاجات مماثلة في كسلا بشرق البلاد وفي إقليم درافور المضطرب.

وهتف المحتجون "حرية سلام وعدالة"، وهو شعار الحركة المناهضة للبشير، وسد بعض المحتجين الشوارع بإطارات سيارات مشتعلة.

المصدر: RT + وكالات