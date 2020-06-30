مصدر لـRT: الحكيم يشكل تكتلا برلمانيا لدعم الكاظمي

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، تكتلا برلمانيا لدعم رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـRT إن "الحكيم سيعلن عن التكتل في وقت لاحق من اليوم"، مبينا أن "أهدافه دعم الدولة وهيبتها وسيادتها وتفعيل القوانين".

وأضاف أن "الهدف الثاني هو تحقيق التوازن النيابي مقابل التكتلات الأخرى (سائرون – الفتح – السنة - الكرد)".

ووفقا للمصدر سيتبنى هذا التكتل مطالب المتظاهرين بالتعاون مع الحكومة.

المصدر: RT